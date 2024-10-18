Уже на следующей неделе на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева состоятся два концерта всемирно известного музыканта и искусствоведа Михаила Казиника. Эти мероприятия организованы при поддержке государственного оператора сотовой связи MEGA, что подчеркивает важность культурных инициатив для крупнейшего сотового оператора страны.

25 октября в 19:00 – лекция-концерт "Тайные знаки культуры" - это событие, где классическая музыка переплетается с глубокими культурными смыслами. На этом концерте зрители смогут насладиться великолепным исполнением произведений великих композиторов в сопровождении Oino_orchestra под управлением Эрниса Асаналиева.

26 октября в 16:00 - семейный концерт "Чудесные приключения музыки" - это семейное мероприятие, которое приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие. На этом концерте вы сможете услышать шедевры мировой классики в исполнении выдающегося музыканта и его талантливых коллег: Борис Казиник (Щвеция), Ирина Пацевина (Щвеция), Наталия Бариш (Турция).

Михаил Казиник славится своим нестандартным подходом к музыке: его выступления - это всегда больше, чем просто концерт. Он рассказывает о музыке, погружая слушателей в ее глубины, связывает музыку с историей и искусством, делая её доступной и понятной каждому.

Государственный оператор сотовой связи MEGA в это раз порадовал воспитанников Центральной детской музыкальной школы им. П. Ф. Шубина предоставив бесплатные билеты на концерт. Компания давно известна своей социальной направленностью и поддержкой образования. Предоставление билетов школьникам стало частью миссии компании, направленной на поощрение молодых талантов.

MEGA продолжает поддерживать подобные мероприятия, способствуя развитию творческого потенциала и укреплению культурных ценностей в обществе.