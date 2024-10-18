Меняйте О!Бонусы на мобильную связь в приложении "Мой О!"

Абоненты О! могут оплатить свой тариф накопленными О!Бонусами.

Получить О!Бонусы можно, оплачивая услуги связи О! или совершая покупки у партнёров через "О!Деньги" по QR в приложении "Мой О!"*.

Делайте всё, что привычно и пользуйтесь электронным кошельком "О!Деньги": оплачивайте кофе, бензин на заправке, продукты из супермаркета, лекарства из аптеки, доставку еды, цветов и много чего ещё. О!Бонусы начисляются автоматически в размере 1% от потраченных денежных средств.

Обменивайте О!Бонусы на мобильную связь в приложении:

Откройте приложение "Мой О!" и нажмите на "Баланс" в разделе Кабинет; Нажмите кнопку "Пополнить баланс бонусами"; Откройте выбор "Источник средств"; Выберите "Бонус" и задайте количество бонусов; Оплатите.

Как это сделать, смотрите в видеоинструкции:

Чтобы вам начислялись О!Бонусы

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения "Мой О!" и вы идентифицированный держатель электронного кошелька "О!Деньги" с тарифным планом актуальных линеек "Переходи на О!", "Твой ноль", "Твой Суперноль".

Обратите внимание, что начисленные бонусы нельзя вывести на кошелёк "О!Деньги". Подробные условия акции, в том числе, перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее указаны на сайте www.o.kg.

*"Мой О!" – это личный кабинет абонента О! и Saima Telecom, электронный кошелёк "О!Деньги" и маркетплейс "О!Маркет".

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Сервис "О!Деньги" и бонусный процессинг предоставляются ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.