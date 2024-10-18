На площади Ала-Тоо прошло торжественное вручение спецтехники Минсельхозу

На площади Ала-Тоо сегодня, 18 октября, президент Садыр Жапаров торжественно вручил сертификаты от спецтехники Минсельхозу.

Президент поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.

Как отметил президент, сельское хозяйство Кыргызстана является одной из приоритетных отраслей, поддерживающих экономику страны.

"Считаю, что это основное направление, которое позволит создать условия для производства качественной продукции и конкуренции с ней во внешней торговле, открытия перерабатывающих предприятий и создания рабочих мест. Сегодня, в условиях глобальных изменений, агропромышленный комплекс нашей республики добился значительных успехов в выполнении своих стратегических задач по обеспечению продовольственной безопасности. Так как Кыргызстан является аграрной страной, мы всячески оказываем поддержку этой отрасли. В целях поддержки сельскохозяйственного производства со стороны государства успешно реализованы 7 инвестиционных проектов, а также проекты "Финансирование сельского хозяйства", "Кредитование агропромышленного комплекса", финансирование ирригационного сектора, лизинг сельхозтехники. К числу таких мероприятий поддержки можно добавить и сегодняшний день. Надеемся, что техника, выстроившаяся перед нами, внесут большой вклад в развитие аграрного сектора. Из-за отсутствия оборудования в сфере сельского хозяйства цена на производимую продукцию высока. Мы стремимся сделать сельскохозяйственную продукцию конкурентоспособной на рынке, предоставляя сельскохозяйственную технику", - глава государства.

Он добавил, что всего с 2021 года на лизинг сельхозтехники выделено 12,4 миллиарда сомов, в передано 3639 единиц сельхозтехники.

По данным Минсельхоза, в целях оказания государственной поддержки развитию ирригационного фонда Кыргызской Республики Службе водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на приобретение специальной техники выделены средства из республиканского бюджета в размере 1 млрд сомов.

На основании этого был объявлен конкурс и заключен договор на приобретение 104 единиц спецтехники на сумму 999 млн сомов.

На сегодняшний день поставлено 66 единиц техники на сумму 643 млн сомов, в том числе: экскаватор с длинной стрелой на колесном ходу - 28 единиц, грузоподъемный манипулятор 8 тонн - 6 единиц, фронтальный погрузчик 3 м3 - 10 единиц, экскаватор с длинной стрелой на гусеничном ходу - 8 единиц, самопогружающий бетоносмеситель-8 единиц, бульдозер-4 единицы, грейдер-1 единица, автобус на 35 мест-1 единица.

Ожидается, что к концу ноября 2024 года поступят остальные 38 единиц специальной техники. Кроме этого, районным управлениям аграрного развития будут переданы 40 служебных автомобилей.

Источник: Кабар