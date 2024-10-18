В Кыргызстане начала функционировать Академия ГКНБ (фото)

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 17 октября, принял участие в церемонии открытия Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А. Бакаева в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, Садыр Жапаров участников с открытием Академии и акцентировал внимание на том, что текущая политическая ситуация как в мире, так и в регионе требует от органов национальной безопасности реализации необходимых мер для успешного выполнения возложенных на них задач. Он подчеркнул важность высокой профессиональной подготовки, аналитического мышления и решительности для оперативных сотрудников. В связи с этим был издан Указ Президента о создании Академии на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров Государственного комитета национальной безопасности.

"Академия станет специализированным высшим военным учебным заведением с научно-методическим центром, направленным на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов безопасности. Здесь молодые специалисты получат необходимые профессиональные знания, навыки и умения, которые позволят им защищать конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказал президент.

Он напомнил, что ранее специалисты для органов национальной безопасности обучались в учебных заведениях Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Теперь же подготовку таких специалистов будет осуществлять Академия.

Глава государства с гордостью отметил, что Академия будет готовить кадры не только для ГКНБ, но и для соответствующих подразделений Министерства обороны. Она будет заниматься повышением квалификации сотрудников, обучать руководящий состав, а также проводить научные исследования в области обеспечения национальной безопасности и предлагать рекомендации для совершенствования законодательства.

Академия также займется развитием профессиональных навыков для проведения разведывательных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий. Здесь предусмотрено обучение для военных специалистов по программе профессиональной подготовки сроком на 5 лет, а также организованы курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для оперативного состава сроком до 1 года.

Обращаясь к участникам мероприятия, Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что повышение квалификации сотрудников и обновление их теоретических и правовых знаний позволит им уверенно принимать решения в сложных ситуациях и выполнять служебные обязанности. Он сказал, что Академия должна стать особым институтом, который удовлетворит научные, правовые и профессиональные потребности органов безопасности и станет важным шагом к укреплению безопасности государства.

После церемонии открытия глава государства ознакомился с инфраструктурой Академии, посетив современные учебные и военные корпуса, где проходят занятия и тренировки будущих специалистов. Также он осмотрел музей, спортивные залы и общежитие, обеспечивающее комфортное проживание курсантов. В ходе осмотра Президент побывал на стадионе и в крытом бассейне, которые созданы для улучшения физической подготовки и поддержания здоровья сотрудников национальной безопасности.

Президент Кыргызстана отметил, что отбор будущих сотрудников необходимо проводить тщательно, уделяя внимание профессионализму, компетентности и преданности службе. Он подчеркнул, что важно выбирать лучших кандидатов, которые смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности страны и ее граждан.