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В Бишкеке прошли 13-я встреча министров экономики и торговли ОТГ

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18 октября 2024 года в Бишкеке прошли 13-я встреча министров экономики и торговли Организации тюркских государств (ОТГ) и 15-е заседание рабочей группы по экономическому сотрудничеству ОТГ. Официальное открытие встречи провел министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

В своей приветственной речи министр Амангельдиев отметил значимость 3 октября - Дня сотрудничества тюркского мира, и поздравил страны-участницы с 15-летием подписания договора о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Министр подчеркнул, что за эти годы были созданы прочные основы для укрепления единства тюркских народов, и выразил благодарность участникам за активную роль в достижении общих целей.

Амангельдиев также рассказал о значительном росте товарооборота Кыргызской Республики со странами-участниками ОТГ: общий объем торговли увеличился на 62%, с ростом экспорта на 54,6% и импорта на 66%. Это, по его словам, свидетельствует о правильном направлении экономической политики, но остается необходимым продолжать поиск новых возможностей для развития сотрудничества.

Министр также поделился важными шагами в рамках двусторонних отношений, включая недавний визит президента КР Садыра Жапарова в Азербайджан и подписание программы сотрудничества на 2024-2029 годы. Он отметил значимость предстоящего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан, который внесет весомый вклад в дальнейшее укрепление братских связей.

Одним из ключевых проектов, обсуждаемых на встрече, стал проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который имеет стратегическое значение для региона и откроет новые возможности для логистики между Европой и Китаем.

Отдельное внимание было уделено развитию зеленой экономики, как части современной экономической повестки. Недавно был подписан указ Президента КР, направленный на привлечение инвестиций в проекты, ориентированные на экологически устойчивое развитие, в том числе в топливно-энергетическом секторе.

На заседании рабочей группы по экономическому сотрудничеству обсуждались ключевые вопросы, включая завершение Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между государствами-членами ОТГ, что станет значительным шагом в укреплении торговых отношений в эпоху цифровой трансформации.

Завершая встречу, министр Амангельдиев выразил уверенность, что укрепление экономических связей между странами ОТГ будет способствовать стабильному росту и независимости от внешних факторов.


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URL: https://www.vb.kg/440243
Теги:
Минэкономики, Бишкек, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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