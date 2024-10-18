ФОМС: Что нужно знать студентам об оформлении полиса ОМС

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъясняет самые распространённые вопросы, поступающие на "Горячую линию 113", с которыми сталкиваются студенты в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Нужно ли студенту покупать полис ОМС?

Если студент является гражданином Кыргызстана, обучается на очной форме и не старше 21 года, он автоматически застрахован по ОМС. Для получения медицинской помощи студент может обращаться в студенческую поликлинику или медицинский пункт своего учебного заведения (ВУЗа или СПУЗа). Если медицинский пункт отсутствует, он может приписаться в Центр семейной медицины по месту жительства. Для этого необходимо предоставить студенческий билет и ID-карту.

Можно ли студенту получить медицинскую помощь при переезде в другой регион?

Застрахованному студенту при смене региона проживания и учебного заведения необходимо приписаться к семейному врачу по месту фактического проживания, обратившись в Центр семейной медицины с ID-картой. Тогда он сможет получать предусмотренный Программой госгарантий перечень медицинских услуг.

Какие документы необходимы для оформления полиса ОМС?

Для оформления полиса ОМС студенту потребуется ID-карта гражданина Кыргызстана.

Что именно могут получить студенты по полису ОМС?

- посещать врачей по месту прикрепления;

- вызывать врача на дом;

- получать лечение и консультации узких специалистов;

- проходить лабораторные и инструментальные исследования (40 видов);

- по электронным рецептам получать лекарства со скидкой до 50%;

- получать услуги дневного стационара и физиолечение со скидкой до 50%;

- лечиться в стационаре с внесением средней сооплаты.

Более подробную информацию можно получить, позвонив на круглосуточную "Горячую линию ФОМС" по номеру 113. Звонки со всех операторов бесплатные.