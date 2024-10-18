ФОМС: Что нужно знать студентам об оформлении полиса ОМС

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разъясняет самые распространённые вопросы, поступающие на "Горячую линию 113", с которыми сталкиваются студенты в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Нужно ли студенту покупать полис ОМС?
Если студент является гражданином Кыргызстана, обучается на очной форме и не старше 21 года, он автоматически застрахован по ОМС. Для получения медицинской помощи студент может обращаться в студенческую поликлинику или медицинский пункт своего учебного заведения (ВУЗа или СПУЗа). Если медицинский пункт отсутствует, он может приписаться в Центр семейной медицины по месту жительства. Для этого необходимо предоставить студенческий билет и ID-карту.
Можно ли студенту получить медицинскую помощь при переезде в другой регион?
Застрахованному студенту при смене региона проживания и учебного заведения необходимо приписаться к семейному врачу по месту фактического проживания, обратившись в Центр семейной медицины с ID-картой. Тогда он сможет получать предусмотренный Программой госгарантий перечень медицинских услуг.
Какие документы необходимы для оформления полиса ОМС?
Для оформления полиса ОМС студенту потребуется ID-карта гражданина Кыргызстана.
Что именно могут получить студенты по полису ОМС?
- посещать врачей по месту прикрепления;
- вызывать врача на дом;
- получать лечение и консультации узких специалистов;
- проходить лабораторные и инструментальные исследования (40 видов);
- по электронным рецептам получать лекарства со скидкой до 50%;
- получать услуги дневного стационара и физиолечение со скидкой до 50%;
- лечиться в стационаре с внесением средней сооплаты.
Более подробную информацию можно получить, позвонив на круглосуточную "Горячую линию ФОМС" по номеру 113. Звонки со всех операторов бесплатные.