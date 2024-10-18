В Кыргызстане начало работу новое информационное агентство "Караван-Инфо"

В Бишкеке ведущие национальные эксперты приняли участие в круглом столе "ЕАЭС и концепция "Один пояс – один путь": точки соприкосновения", призванном обсудить вызовы и возможности интеграции стран Центральной Азии в российско-китайскую геополитическую и геоэкономическую систему в условиях западных санкций.

Мероприятие было организовано Центром стратегических исследований Евразии и информационным агентством "Караван-Инфо" (https://caravan-info.kg/) и символизировало старт нового информационного ресурса в республике.

Эксперты и представители государственных органов обсудили влияние санкций на экономическое развитие Центральной Азии и поиск альтернативных путей для устойчивого развития с акцентом на укрепление стратегического партнерства с Россией и Китаем.

Политолог Зайырбек Эргешов отметил, что регион ЦА является одним из наиболее стабильно развивающихся регионов.

"В этой связи Кыргызстан должен продолжить развиваться в рамках ЕАЭС. Взаимодействие Центральной Азии в рамках ЕАЭС с Китаем расширяет возможности сотрудничества в торгово-экономическом и гуманитарно-культурном аспекте", - прокомментировал он.

По его словам, для экономического развития страны нужны дружеские отношения с соседними странами – Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. "Экономика когда развивается? Когда есть стабильность и отсутствие каких-либо угроз. Надо построить долгосрочный, позитивный мир в регионе", - подчеркнул он.

Политолог Марс Сариева отметил, что наше государство не может занимать однополярную позицию, поэтому старается работать во многих векторах.

"Но главный стратегический вектор все равно остается Россия и пространство СНГ. Но при этом не исключаются и Китай, и Тюркский союз, и страны Европы", - сказал он.

На круглом столе также были обсуждены перспективы различных национальных проектов, включая железную дорогу "Кыргызстан – Китай – Узбекистан" в рамках формирования Евразийского транспортного каркаса.

Начальник управления капитального строительства ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Рыскулбек Жумабаев отметил, что данный проект значительно расширит возможности железных дорог страны.

"Ожидается, что ее ежегодный объем грузоперевозок достигнет 15 миллионов тонн, а сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на семь дней. Кроме того, если в настоящее время на территории Кыргызстана 420 км железных дорог, то к ним добавятся еще 300 км. Это позволит увеличить количество рабочих мест в "Кыргыз темир жолу", создать возможность для дешевой доставки крупногабаритных грузов на дальние расстояния.