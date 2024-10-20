В Сокулукском районе будут построены кожевенный завод и обувная фабрика...

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел выездное совещание с руководителями структурных подразделений министерства и профильных ведомств, главами местных государственных органов по вопросу строительства завода по переработке шкур крупного рогатого скота и обувной фабрики в селе Жаны-Пахта Сокулукского района.

В результате были определены места для строительства кожевенного завода, размещения компаний, даны поручения руководителям соответствующих государственных органов по трансформации земель, вводу водоснабжения, электроэнергии, строительству очистных сооружений и фильтрации сточных вод, прокладке дорог.

Предполагаемый размер земельного участка 20га, в том числе под производственный кластер - 9 га, для строительства обувной фабрики - 1 га.

Новый кожевенный завод, который будет построен, будет способен перерабатывать 15 тонн в день, 4,000 тонн кожи в год, обувная фабрика будет способна производить 1,000 пар обуви в день, обеспечивая 130 рабочих мест.

Кожевенный завод, обувная фабрика, которые будут построены по такой современной технологии, реализуются по поручению президента Садыра Жапарова.