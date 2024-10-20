В странах, пострадавших от конфликтов, бедность почти в три раза выше

Новое исследование ПРООН и Инициативы Оксфорда по изучению бедности и человеческого развития (OPHI) показало, что уровень бедности в странах, пострадавших от конфликтов, почти в три раза выше, чем в странах, не затронутых конфликтами.

455 миллионов бедных в мире проживает в странах, подверженных насилию и конфликтам, что препятствует и даже отменяет достигнутый прогресс в борьбе с бедностью, согласно последнему обновлению глобального Индекса многомерной бедности (ИМБ).

Совместный доклад Программы развития ООН (ПРООН) и Оксфордской инициативы по изучению бедности и человеческого развития (OPHI) при Оксфордском университете содержит оригинальные статистические исследования по многомерной бедности для 112 стран и 6,3 миллиарда человек, а также подробный анализ взаимосвязи между конфликтом и бедностью. Доклад включает новые данные опросов для 20 стран.

По данным доклада 2024 года, 1,1 миллиарда человек в мире живут в острой бедности, при этом 40% проживают в странах, охваченных войной, нестабильностью и/или с низким уровнем миролюбия, согласно по меньшей мере одному из трех широко используемых наборов данных о конфликтных регионах.

Из-за нехватки данных глобальный ИМБ измеряется за десятилетний период (2012–2023 годы), чтобы создать сопоставимый индекс мирового уровня и тенденций. В новом докладе данные о бедности по странам были сопоставлены с их статусом конфликта/нестабильности в этот период, что позволило получить новые инсайты о взаимосвязи между конфликтом и бедностью. Трудности со сбором данных в странах, затронутых конфликтами, вероятно, приводят к занижению уровня многомерной бедности в этих странах, но доступные данные всё же подчеркивают катастрофическое воздействие конфликтов на сокращение бедности.

"Конфликты усилились и распространились за последние годы, достигнув новых рекордов по числу жертв, перемещению миллионов людей и широкомасштабным разрушениям жизней и средств к существованию", – сказал Администратор ПРООН Ахим Штайнер. "Наше новое исследование показывает, что из 1,1 миллиарда человек, живущих в многомерной бедности, почти полмиллиарда проживают в странах, подверженных насильственным конфликтам. Мы должны ускорить действия, чтобы поддержать их. Нам необходимы ресурсы и доступ к специализированным программам развития и раннего восстановления, чтобы разорвать этот цикл бедности и кризиса".

Страны, находящиеся в состоянии войны, сталкиваются с более высокими уровнями лишений по всем десяти показателям многомерной бедности, что подчеркивает разрушительное влияние конфликтов на наиболее уязвимые группы населения в мире. Например, в странах, охваченных конфликтами, более четверти бедных людей не имеют доступа к электричеству, по сравнению с одной двадцатой в более стабильных регионах. Подобные различия наблюдаются в таких областях, как детское образование (17,7% против 4,4%), питание (20,8% против 7,2%) и детская смертность (8% против 1,1%). Анализ показывает, что лишения значительно более серьезны в таких областях, как питание, доступ к электричеству и к воде и санитарии для бедных в странах, затронутых конфликтами, по сравнению с бедными в более мирных регионах.

Снижение бедности происходит наиболее медленно в странах, наиболее пострадавших от конфликтов, где бедность часто самая высокая. Доклад включает углубленное исследование Афганистана, где 5,3 миллиона человек оказались в состоянии многомерной бедности в турбулентный период 2015–2022 годов. Теперь доступны данные для анализа ситуации в Афганистане после конфликта, и результаты вызывают тревогу. В 2022–2023 годах почти две трети афганцев были бедными (64,9%).

Сабина Алькир, директор Инициативы Оксфорда по изучению бедности и человеческого развития, говорит: "Это исследование предоставляет первое глобальное измерение влияния конфликтов на многомерно бедных людей. И результаты отрезвляют. Мы обнаружили, что из 6,3 миллиарда человек, проживающих в 112 странах, 1,1 миллиарда находятся в бедности, и 455 миллионов бедных проживают в странах, переживающих конфликты, нестабильность и/или низкий уровень миролюбия. Их бедность не единственная проблема. Более того, уровень бедности в конфликтных зонах значительно выше: в странах, охваченных войной, каждый третий человек беден (34,8%), в то время как в странах, не затронутых конфликтами, это каждый девятый (10,9%) по данным Программы Уппсалы по изучению конфликтов. И, к сожалению, снижение бедности в этих странах происходит медленнее, что оставляет бедных людей в конфликтных зонах позади. Эти данные требуют реакции: невозможно покончить с бедностью без инвестиций в мир".

В дополнение к глубокому анализу проблемы бедности в условиях конфликта последний отчет ИБМ предлагает нюансы жизненного опыта бедных людей и тенденции в сокращении бедности по всему миру:

Более половины из 1,1 миллиарда бедных людей составляют дети в возрасте до 18 лет (584 миллиона). Во всем мире 27,9 % детей живут в бедности по сравнению с 13,5 % взрослых.

Значительная часть из 1,1 миллиарда бедных людей не имеет необходимых санитарных условий (828 миллионов), жилья (886 миллионов) или топлива для приготовления пищи (998 миллионов).

Более половины из 1,1 миллиарда бедных людей живут с недоедающим человеком в семье (637 миллионов). В Южной Азии 272 миллиона бедных людей живут в семьях, где есть хотя бы один недоедающий человек, а в странах Африки к югу от Сахары - 256 миллионов.

Из 86 стран с согласованными данными 76 значительно сократили уровень бедности в соответствии со значением ИМБ по крайней мере за один период времени.

Из 17 стран с данными о тенденциях, которые заканчиваются в 2021/22 году или позже, семь из которых охватывают по крайней мере часть пандемии COVID-19, только в девяти (Бенин, Камбоджа, Коморские острова, Королевство Эсватини, Кения, Мозамбик, Филиппины, Объединенная Республика Танзания и Тринидад и Тобаго) наблюдалось значительное сокращение как значения ИМБ, так и распространенности бедности.

С момента своего создания в 2010 году глобальный индекс ИМБ играет важную роль в качестве аналитического инструмента для определения наиболее уязвимых групп населения - беднейших среди бедных, выявления моделей бедности внутри стран и во времени, что позволяет политикам направлять ресурсы и разрабатывать политику более эффективно.

Более подробную информацию об Индексе многомерной бедности 2024 года, включая данные о детях, живущих в бедности, структуре сельских и городских районов, разбивке по 1 359 субнациональным регионам или структуре бедности по континентам, странам и субнациональным регионам, можно получить на сайтах: hdr.undp.org и ophi.org.uk.

Информация по Кыргызстану

ИМБ измеряет острую бедность в более чем 100 развивающихся странах, оценивая ухудшения в области здравоохранения, образования и уровня жизни. ИМБ объединяет распространенность и интенсивность бедности, при этом люди классифицируются как многомерно бедные, если они лишены по крайней мере одной трети взвешенных показателей. Значение ИМБ представляет собой долю населения, которая многомерно бедна, скорректированную на интенсивность лишений. Он варьируется от 0 до 1, где более высокие значения подразумевают более высокую многомерную бедность.

Показатель ИМБ Кыргызстана составляет 0,001, где 0,4 % населения испытывают многомерную бедность, а 5,2% подвержены ей. Ухудшение здоровья составляет почти 2/3 показателей бедности. По оценкам, 0,4 процента населения, или около 27 000 человек в 2022 году, являются многомерно бедными в Кыргызстане, в то время как еще 5,2 процента, или 364 000 человек в 2022 году, уязвимы к многомерной бедности. Примечательно, что ухудшения в области здравоохранения составляют почти две трети многомерной бедности в Кыргызстане, что отражает региональную тенденцию. Несоответствие между денежной и многомерной бедностью предполагает, что, хотя некоторые люди являются денежно бедными, они все еще могут иметь доступ к ресурсам, не связанным с доходами, что дает более широкую перспективу динамики бедности в стране.