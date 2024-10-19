В Бишкеке задержан лженачальник 4-го управления Военной прокуратуры

В Следственное управление Военной прокуратуры Кыргызской Республики с заявлением обратилась гражданка А.А. о принятии мер в отношении некоего Султанова Акылбека, который, представившись начальником 4-го отдела Военной прокуратуры Кыргызской Республики, злоупотребляя доверием, обманным путем завладел ее денежными средствами в значительном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий, установлен и задержан неоднократно привлеченный к уголовной ответственности и судимый по аналогичным фактам лжесотрудник прокуратуры Ш.А.Т. и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. В настоящее время ведется следствие.

Вместе с тем, Военная прокуратура Кыргызской Республики просит граждан, подвергнутых обману со стороны вышеуказанного лица, обратиться в Следственное управление Военной прокуратуры Кыргызской Республики по адресу: г.Бишкек, ул Токтоналиева, 2/1.