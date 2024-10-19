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Обнаружены тела всех шестерых погибших под лавиной в Ак-Сае

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Утром 19 октября в результате поисковых работ спасателями обнаружены тела оставшихся 3 человек, пропавших без вести, сообщает пресс-центр МЧС КР.

Спасатели МЧС со вчерашнего дня проводили поиски шести граждан, пропавших без вести после схода лавины в местности Ак-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области.

Тела 3 человек были обнаружены 18 октября, и доставлены на вертолете в штаб в районе Кумбеля. Спасатели передали их тела сотрудникам милиции и родственникам.

Напомним, 9 октября пропали 14 жителей села Каныш-Кыя и один иностранный гражданин, отправившиеся в горы для поиска корней редкого растения. В результате оперативно-розыскных мероприятий 16 октября благополучно найдены восемь граждан, а шестеро попали под лавину и погибли.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440263
Теги:
МЧС, Кыргызстан, поиски
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