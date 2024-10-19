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Поздравление президента Садыра Жапарова с Днем работников социальной защиты

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 19 октября, поздравил работников социальной защиты и организаций профессиональных союзов страны с профессиональным праздником.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники учреждений социальной защиты и Организаций профессиональных союзов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день – праздник добрых, милосердных и заботливых людей, которые посвятили свою жизнь помощи нуждающимся, которые каждый день берут на себя заботы и проблемы другого человека, наполняя их сердца добром, а жизнь – надеждой и любовью. Ежедневный труд работников социальной сферы является доказательством истинности данных утверждений. Вот почему социальная отрасль страны всегда была и будет одним из главных направлений государственной политики.

Также я не ошибусь, если скажу, что в профсоюзах мы видим надежного партнера, защищающего трудовые и социально-экономические права и интересы трудящихся.

В настоящее время в республике проводится большая работа по улучшению условий жизни и расширению мер социальной поддержки уязвимых слоев населения, повышению качества и эффективности предоставления услуг. Большой вклад в реализацию социальной защиты населения вносят ваши профессионализм, гражданская позиция, чувство ответственности и справедливости, без которых невозможно представить работников социальной сферы.

Наши предки издревле отмечали: "Хороший заботится о людях, а плохой – о себе". Одну из таких священных добродетелей наших предков вы обратили в свою профессию. Не каждый может стать работником социальной сферы или профсоюзов – обладателями данной профессии могут быть только те, кто готов сопереживать, нести добро и справляться с трудностями.

Государство протягивает руку помощи всем нуждающимся. Благодаря неустанному труду работников социальной сферы, люди с ограниченными возможностями, дети, ветераны, пенсионеры – все находят поддержку и участие.

В последние годы в борьбе с бедностью государство совершенствует систему социального и пенсионного обеспечения, уделяя огромное внимание незащищенным категориям граждан.

В текущем году в целях оказания дополнительной поддержки малообеспеченным семьям началась выдача беспроцентных кредитов на сумму 200 тыс. сомов участникам социального контракта.

Также в этом году на каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, введен государственный детский депозит "Келечекке салым" в размере не менее 500 тыс. сомов, которые могут быть использованы по достижении ими 18-летнего возраста.

За последние три года пенсии повышались значительными темпами. В 2024 году пенсии повышены в 2 этапа, средний размер пенсии вырос почти в 2 раза.

Уважаемые работники социальной сферы и профессиональных союзов!

Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм, внимание и чуткость к людям. Убежден, что ваши заслуги по достоинству будут оценены нашим обществом.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям! Пусть нашими общими усилиями наш Кыргызстан крепнет и процветает!"


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URL: https://www.vb.kg/440264
Теги:
Садыр Жапаров, социальная защита, поздравление
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