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Выставка "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарка "Алтын куз" продлены до 20 октября

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- Светлана Лаптева
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Республиканская агропромышленная выставка "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарка сельхозпродуктов "Алтын куз" в Бишкеке продут до 20 октября. Об этом редакции vb.kg сообщили в Минсельхозе КР.

По данным ведомства, решение продлить данные мероприятия было принято в связи с интересом сельхозпроизводителей к выставке и ярмарке.

Напомним, ранее в Бишкеке был дан старт Республиканской агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо-2024" и ярмарке сельхозпродуктов "Алтын куз", приуроченные к профессиональному празднику "День работников сельского хозяйства Кыргызской Республики". Мероприятие организовано министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Мероприятие начнется с церемонии вручения специальной техники структурным подразделениям министерства на центральной площади "Ала-Тоо" с участием Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/440265
Теги:
выставка, сельское хозяйство, ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
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