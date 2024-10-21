Ким Квангдже: Наш народ не может представить свою жизнь без кимчи

В Бишкеке прошел яркий и насыщенный фестиваль кимчи, который стал настоящим праздником корейской культуры и гастрономии. Мероприятие привлекло множество гостей и участников, создавая атмосферу единства и дружбы. В фестивале приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане господин Ким Квангдже, заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева, а также представители дипломатических миссий и международных организаций.

Ким Квангдже в своей приветственной речи поблагодарил участников и гостей мероприятия, отметив важность культурного обмена и подчеркнув, что кимчи - один из самых значимых блюд корейской кухни, давно завоевавшего мировую популярность.

Особую благодарность господин Ким Квангдже выразил заместителю мэра города Бишкек Виктории Мозгачевой за содействие в организации мероприятия, а также послам Швейцарии, Украины, Туркменистана и всем гостям, которые посетили фестиваль. Он отметил, что поддержка и участие таких высокопоставленных гостей подчеркивают важность данного события.

Также посол поблагодарил представителей корейской диаспоры, проживающей в Кыргызстане и других странах Центральной Азии за активное участие в сохранении традиций и популяризацию кимчи в регионе. По его словам, кимчи давно переступил границы Кореи и стал символом национальной кухни на международной арене.

Фестиваль, как подчеркнул господин Ким Квангдже, является отличной возможностью для всех гостей насладиться корейской кухней, узнать больше о культуре Кореи и провести время в дружеской атмосфере. "Наш народ не может представить свою жизнь без кимчи, и я рад, что сегодня это блюдо объединяет людей по всему миру", - сказал посол.

Заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева также выступила на фестивале кимчи, выразив радость по поводу участия в этом значимом событии. Она подчеркнула, что фестиваль кимчи в столице становится традиционным и способствует культурному обмену и сближению народов через кулинарию.

В своем выступлении вице-мэр отметила, что этот фестиваль не только знакомит жителей и гостей столицы с корейской культурой, но и укрепляет дружеские связи между Кыргызстаном и Республикой Корея. Она поблагодарила организаторов мероприятия за их усилия в проведении праздника и отметила, что подобные события помогают развивать многообразие культур и традиций в обществе.

В рамках фестиваля кимчи в Бишкеке также состоялась церемония передачи 1004 футбольных мячей. Это событие стало важной частью праздника, подчеркивающей поддержку спорта и здорового образа жизни среди молодежи.

Высокие гости, в числе которых были чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане господин Ким Квангдже, заместитель мэра Бишкека Виктория Мозгачева, а также представители дипломатических миссий и международных организаций, приняли активное участие в процессе перемешивания капусты с соусом для кимчи. Это добавило мероприятию интерактивности и сделало его еще более запоминающимся. Гости с увлечением смешивали капусту с ароматными приправами, обучаясь традиционным техникам приготовления этого знаменитого корейского блюда.