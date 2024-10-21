"Фермеры Кыргызстана больше всего нуждаются в тракторах"

Менеджер компании "Автомаш радиатор" Акылбек Ниязов рассказал vb.kg, что на Республиканской агропромышленной выставке "АгроТехЭкспо-2024" фермеры и госучреждения в большей степени проявляют интерес к покупке тракторов производства различных стран.

"Сегодня мы представили 17 единиц техники от пропашной до зерноуборочной техники. Мы сотрудничаем с различными странами и фирмами, но основном с Россией, Беларусью, Турцией, а также с различными компаниями, которые вы видите здесь", - сказал он.

-К какого рода технике сейчас проявляют интерес фермеры и государство?

По большей части к тракторам. Потребность в тракторах остается. В течении предыдущих 10 лет мы продали около 4 тысяч единиц техники, но пришло время обновления техпарка. Люди продают старую технику или расширяют свою линейку. Появилось больше требований к комфорту, к качеству обработки почвы. Есть популярные модели, есть специализированные.

Здесь вы можете увидеть продукцию, которую мы представили. Как вы знаете, мы работаем с государственными банками Айыл банк, Элдик банк по реализации сельхозтехники в лизинг. За консультациями можно обратиться к нам на завод или в банки. Тарифы и модели можно увидеть на нашем сайте по qкоду.