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Дни кыргызского кино стартовали в Москве

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- Светлана Лаптева
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Дни кыргызского кино стартовали в Москве в рамках Дней культуры Киргизии в России, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Масштабное событие проходит в рамках Дней культуры Киргизии в России, приуроченных к 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области. У кинематографа наших стран общий исток, уникальные кыргызские картины хранятся в "Госфильмофонде". С другой стороны, всегда отрадно, когда проявляются новые мастера. Мы рады, что сейчас в Щепкинском училище учатся очень талантливые ребята из Кыргызской Республики", - написала она в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что фильм открытия Дней кино - "Рай под ногами матерей" режиссера Руслана Акуна. По словам Любимовой, он стал сенсацией текущего года на пространстве СНГ.

Фильм с хронометражом 2 часа 30 минут прошел при полном зале и по окончании был встречен продолжительными аплодисментами, передает корреспондент ТАСС. Картина повествует об умственно отсталом, но очень добром молодом человеке Адиле, который задается целью пешком дойти из киргизского села до Мекки и совершить хадж вместе со своей пожилой мамой, чтобы она попала в рай. Фильм снят в жанре роуд-муви: на своем пути по Узбекистану, Казахстану, Турции, Сирии и Саудовской Аравии мать и сын встречают и благочестивых мусульман, и наркоторговцев, и сирийских боевиков, и киношников.

Программу продолжит картина "Эсимде" Актана Арыма Кубата, исторический мюзикл "Дарак ыры" Айбека Дайырбекова, драма "Белек" и кинолента "Акыркы коч" Бакыта Мукула и Дастана Жапара уулу.

Заместитель председателя кабмина Киргизии Эдиль Байсалов заявил, что киргизская сторона в ходе Дней культуры республики в РФ хочет поделиться с "московскими театралами, учителями нашими" последними достижениями киргизской культуры, оперы, балета, современного искусства, традиционного фольклора и музыки. Байсалов назвал Дни культуры Киргизии в РФ продолжением легенды - проводимой в советское время "Декады культуры и искусства".

"В рамках этих Дней культуры очень много мероприятий как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, и буквально через неделю - дней десять после БРИКС (саммита в Казани) мы едем к нашим друзьям в Татарстан. <...> Для нас очень важно, когда наши культура, киноискусство, деятели культуры, артисты, актеры, писатели приезжают в Москву, потому что для нас это продолжение легенды. Мы даже в министерстве культуры предлагали, чтобы мы не называли "Дни культуры Кыргызстана" <…> В Москве должна быть "Декада литературы и искусства" - так, как они назывались в 1939 году, 1958 году и последующие годы молодой республики <…> Каждый член кыргызской делегации испытывает гордость быть причастным к той великой истории, которую мы храним и очень трепетно к ней относимся", - сказал замминистра.

Байсалов напомнил об истоках киргизского кинематографа, который начался с маленькой киностудии в 1930-1940-е годах, отметил феномен "киргизского чуда" 1960-1970-х годов, связанный с именем писателя Чингиза Айтматова, который в то время работал председателем Союза кинематографистов Киргизской ССР. По многим его произведениям ставили фильмы о степном народе плеяда современников писателя - Толомуш Океев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Басаров. В то время в республику также часто приезжали режиссеры из Москвы и центральных городов СССР: Лариса Шепитько сняла "Зной" на "Кыргызфильме", Андрон Михалков-Кончаловский снял дипломную работу "Первый учитель" в 1965 году.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/440277
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