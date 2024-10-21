В Кочкоре заведующая санитарным отделом вымогала деньги у торговцев

Заведующая санитарным отделом Кочкорского межрайонного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора А.А. вымогала денежные средства у владельцев торговых магазинов расположенных в центре Кочкорского района. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением), проведение следственных действий поручено ОВД Кочкорского района.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причиненного ущерба и других лиц, причастных к данному факту.