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В Кочкоре заведующая санитарным отделом вымогала деньги у торговцев

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Заведующая санитарным отделом Кочкорского межрайонного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора А.А. вымогала денежные средства у владельцев торговых магазинов расположенных в центре Кочкорского района. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК (Злоупотребление должностным положением), проведение следственных действий поручено ОВД Кочкорского района.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причиненного ущерба и других лиц, причастных к данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/440284
Теги:
вымогательство, Кочкорский район, Нарынская область, прокуратура
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