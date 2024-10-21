Джамиля Джаманбаева: Мигранты часто сталкиваются с нарушениями их прав

В Москве (Россия) на заседании Комиссии по правам человека СНГ Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева представила аналитический обзор миграционного законодательства Армении, Таджикистана и Узбекистана.

На рассмотрение комиссии Джаманбаева внесла рекомендации институтов омбудсмена этих стран.

В частности, в представленных материалах институты омбудсмена перечисленных стран представили анализ миграционного законодательства, каждый - своей страны.

Так, на рассмотрение комиссии внесен ряд рекомендаций по взаимодействию стран СНГ для обеспечения прав и свобод мигрантов с учетом новых вызовов и тенденций.

Институт Омбудсмена Кыргызстана на основании этих данных подготовил аналитический обзор.

Комиссия по правам человека СНГ по итогам заседания приняла все предложенные рекомендации.

Кроме этого, принято решение об объединении данного аналитического обзора с предыдущим документом - ранее, 24 июня, в Санкт-Петербурге Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева представила аналитический сборник нормативных правовых актов в области прав мигрантов и трудящихся на основании данных институтов омбудсмена Казахстана, Кыргызстана, России и госорганов Беларуси.

"На сегодня защита прав и свобод трудовых мигрантов стоит остро. В этой связи требуются совместные усилия институтов омбудсменов стран СНГ. Трудовые мигранты часто сталкиваются с нарушениями их прав. Именно это подтолкнуло нас предложить изучить НПА стран СНГ в области прав мигрантов", - сказала Джамиля Джаманбаева.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что объединённый аналитический сборник будет направлен главам государств для дальнейшего принятия решения по обеспечению соблюдения прав мигрантов стран СНГ.

Также в Москве Джамиля Джаманбаева приняла участие на заседании Евразийского альянса омбудсменов. На заседании Джаманбаева рассказала о мерах, принимаемых в Кыргызстане, для обеспечения соблюдения прав граждан в условиях цифровизации общества.

В мероприятии приняли участие постоянные члены ЕАО – представители институтов омбудсмена Кыргызстана, России, Армении, Бахрейна, Ирана, Казахстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана.

В качестве наблюдателей участвовали уполномоченные по правам человека Турции, Венесуэлы и других государств.

Также Омбудсмен Кыргызстана выступила на международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов", посвященной правам человека на охрану здоровья.

В конференции приняли участие омбудсмены из 59 государств, учёные и эксперты.

Помимо этого Джамиля Джаманбаева во время конференции провела встречи с омбудсменами разных стран, где они обменялись с мнениями о важности взаимодействия уполномоченных по правам человека для обеспечения соблюдения прав и свобод граждан.

В частности, Джамиля Джаманбаева и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова договорились об усилении взаимодействия по обеспечению соблюдения прав граждан Кыргызстана в России и граждан России в Кыргызстане.

Кроме этого, Омбудсмен КР посетила в Москве Посольство Кыргызстана в России.

Джамиля Джаманбаева и посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев обсудили важность взаимодействия институтов омбудсмена Кыргызстана и России с посольством КР в РФ в защите прав и свобод трудовых мигрантов.

Джамиля Джаманбаева отметила, что защита прав мигрантов всегда стоит в особом фокусе Института Омбудсмена КР.