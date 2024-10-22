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Инвестиции остаются ключевым драйвером роста экономики КР

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- Виктория Гунгер
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Инвестиции остаются ключевым драйвером роста экономики. Объем вложений увеличился на 59,3% в январе – августе 2024 года. Рост инвестиционной активности сосредоточен в трех секторах: добыча полезных ископаемых, транспорт и энергетика, обеспечившие около 70% роста всех инвестиций. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

По мнению аналитиков банка, ключевыми источниками финансирования продолжают оставаться международные институты развития.

"В августе также вырос объем инвестиций за счет кредитов банков (в 16,8 раза по сравнению с январем-августом 2023-го.). Полагаем, что инвестиционная активность в текущем году продолжит формировать основу экономического роста республики. Внешнеторговый оборот КР также вырос на 4,7% в январе – июле. Рост показателя обеспечен увеличением стоимостного объема импорта на 6,7%, при этом экспорт сократился на 3,7%. Импорт вырос преимущественно за счет увеличения ввоза продукции из Китая (на 32,7%). В структуре импорта из Китая наибольшая доля принадлежит тканям, а также машинам и оборудованию. Снижение экспорта связано с сокращением стоимости поставок в Россию и Казахстан на 24,1% и 15,9% соответственно. Полагаем, что снижение поставок машин и оборудования в страны ЕАЭС продолжится во второй половине 2024-го в связи с изменением правил таможенного регулирования", - подчеркивают в ЕАБР.


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URL: https://www.vb.kg/440305
Теги:
ЕАБР, инвестиции, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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