Узбекистан предлагает выход из "транспортной замкнутости"

О развитии региональной транспортной системы Центральной Азии среди топ приоритетов Узбекистана рассказал доцент кафедры логистики, доктор экономических наук, доцент Ташкентского государственного транспортного университета Азаматжон Зохидов:

"Центральноазиатский регион находится на пересечении двух ключевых торговых путей: "Север-Юг" и "Восток-Запад", что способствует повышению привлекательности региональной транспортной системы.

Последние тенденции, связанные с диверсификацией международных транспортных маршрутов из-за конфликтов и экономических санкций, также открывают новые возможности для стран региона в сфере транзитных перевозок. Страны Европы и Азии стремятся перенаправить своих грузов по историческому Великому Шелковому пути. Такой ход событий меняет инфраструктуру транспортных потоков в Центральной Азии (ЦА), которые не имеют прямого выхода к морским портам.

Соответственно, рынок грузоперевозок в Центральной Азии вырос в два-три раза в 2023 году, что связано с увеличением транзитного значения государств региона.

При этом следует отметить, что статус "транспортной замкнутости" серьезно сдерживает экономический рост стран региона. В этом плане, Президент Узбекистана в своем выступлении отметил, что доля затрат на транспортировку грузов в центральноазиатских государствах доходит до 50% от конечной стоимости товаров, что почти в 5 раз выше среднемирового показателя – 11%. "В результате наши экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в два – три раза больше, чем в развитых странах".

В целях предотвращения вышеотмеченных негативных факторов, а также максимального использования способствующих факторов развития региональной транспортной системы Президентом Республики Узбекистан проявляется наиболее эффективные инициативы, которые способствуют формированию новой архитектуры транспортных потоков в регионе.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркивает необходимость интеграции Центральной Азии в глобальную транспортную систему как единого региона. Важным событием стало его выступление на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года, где он заявил о приоритете региона Центральной Азии в своей внешней политике и предложил создать формат консультативных встреч глав государств региона. С тех пор состоялось шесть таких встреч, в том числе в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Авазе, Чолпон-Ате и Душанбе.

Как заявил Президент Узбекистана в своем выступлении на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, прошедшей

в г. Душанбе 2023 году, "регион вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом".

По инициативе Президента Узбекистана в 2018 году в Ташкенте прошла международная конференция, где обсуждались стратегические перспективы транспортных коридоров в Центральной Азии.

В сентябре 2020 года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была выдвинута инициатива по созданию Центрально-Азиатского регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности (Центра), которая была поддержана на Консультативной встрече в Туркменистане в августе 2021 года.

Создание такого Центра под эгидой ООН поможет решить задачи, такие как эффективное использование международных транспортных коридоров, развитие новых транспортных маршрутов, формирование надежных транзитных коридоров и улучшение конкурентоспособности стран ЦА на мировом рынке транспортных услуг.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях в рамках заседаний Совета глав государств-членов ШОС также выдвинул ряд инициатив, нацеленных на консолидацию усилий участников ШОС в транспортной сфере.

В частности, на заседании Совета глав государств-членов ШОС (г. Циндао, КНР) предложено рассмотреть возможность учреждения Международной транспортно-логистической ассоциации ШОС. Кроме того, в Циндаоской декларации Совета глав государств-членов ШОС поддержано проведение в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств-членов ШОС. На заседании Совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке Президент Узбекистана предложил разработать Стратегию сотрудничества ШОС по развитию взаимосвязанности, эффективных экономических и транспортных коридоров.

Инициативы и предложения Главы Узбекистана находят широкую поддержку среди государств-членов ШОС, одним из которых можно отметить утверждение Концепции взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС.

Вышеотмеченные инициативы и предложения являются механизмом реализации следующих основных приоритетов по развитию региональной транспортной системы, установленные Президентом исходя из национальных и региональных интересов:

- реализация транспортно-коммуникационных проектов, позволяющих связать Центральную Азию с крупнейшими морскими портами и мировыми рынками;

- формирование трансафганского коридора ("Узбекистан – Афганистан – Пакситан") с выходом на Южную Азию, а также строительство железнодорожной магистрали "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Путем интеграции этих коридоров связать крупных рынков мира через Центральной Азии;

- дальнейшее повышение транзитного потенциала и увеличение транспортной составляющей в национальной экономике.

Для реализации этих интересов установлены целевые индикаторы, которые отражены в стратегических документах, таких как Стратегии "Узбекистан-2030", "Стратегии развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года (проект)", а также "Транспортной стратегии до 2030 года" (принята в рамках ЦАРЭС).

Согласно стратегическим документам, одним из основных приоритетов является южное направление. Президент Узбекистана предложил строительство железной дороги Термез – Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар, который позволит значительно сократить сроки и затраты на транспортировку грузов.

В июле 2023 года Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение о строительстве Трансафганского коридора. Этот коридор, по утверждениям официальных лиц, станет самым коротким и дешёвым путём к морским портам. Для Ташкента этот проект представляет собой не только экономическую, но и геополитическую возможность. Во-первых, маршрут из Термеза в Пешавар создаст надежные связи с быстро развивающейся Южной Азией, что способствует усилению торговли и увеличению экспорта транспортных услуг. Во-вторых, он станет стратегическим мостом, соединяющим крупные державы с богатыми регионами мира.

Важно отметить, что в проекте "Стратегии развития транспортной системы Республики Узбекистан до 2035 года" в числе других транспортных проектов, реализация Трансафганского коридора также обозначена как основным маршрутом для интеграции страны в международные транспортные коридоры.

Данный маршрут имеет большое значение в укреплении международной транспортной системы и свяжет Евросоюз, Россию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Турции, Пакистан, Индию, и далее государства Юго-Восточной Азии.

Так, в ноябре 2022 года Узбекистан предложил создать международный транспортный коридор "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", и в 2023 году подписан меморандум о его реализации. По оценкам экспертов, новый маршрут протяженностью 5532 км позволит преодолевать расстояние за 20 дней.

В целях повышения транспортного потенциала стран региона Президент Узбекистана предложил в рамках встреч отраслевых министров разработать Соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса, подготовить Программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой Платформы международных перевозок.

Также, Узбекистан стремится укрепить свои транзитные позиции, развивая сотрудничество с ключевыми партнерами, обеспечивающими доступ к мировым рынкам.

Начато строительство железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Маршрут призван стать важным звеном региональной транспортной сети в рамках проекта "Восток-Запад" и "Север-Юг", обеспечив выход к международным морским портам для географически замкнутых государств Центральной Азии. Согласно предварительным прогнозам Минтранса Республики Узбекистан, сокращение путей из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы составит порядка 900 км, а срок доставки уменьшится на 7-8 суток.

Приоритетным направлением остается и традиционные маршруты, благодаря их развитой транспортной инфраструктуре. В частности, Иран играет важную роль в связях Центральной Азии с Ближним Востоком, Южной Азией, Закавказьем и Европой. После приостановки отношений в начале 2000-х годов, с 2017 года узбекско-иранское сотрудничество активно развивается, увеличив количество совместных предприятий и объем взаимной торговли. Недавно разработан новый логистический маршрут через порт Чабахар в Иране, который управляется Индией. Узбекистан получил право на использование этого порта и планирует создать морской терминал и логистический центр, что должно улучшить торговлю не только с Ираном, но и с Индией.

Кроме того, Ташкент использует транзит через Иран и Туркменистан для создания перекрестных маршрутов, включая новый железнодорожный коридор "Турция – Иран – Туркменистан – Узбекистан". Этот маршрут обеспечивает альтернативу транскаспийским перевозкам и был недавно интегрирован в международный мультимодальный маршрут "Страны АТР – Европа".

В целом, развитие региональной транспортной системы остается одним из основных приоритетных направлений и в этом плане Узбекистан перед собой ставил болшие цели. По прогнозу Всемирного банка, к 2030 году пропускная способность транзитного потенциала Узбекистана увеличится в 4,4 раза, а инвестиции в транспортный сектор возрастут до 46,7 миллиарда долларов.

Таким образом, реформы и инициативы в области транспортно-коммуникационных коридоров Центральной Азии направлены на создание современной и эффективной транспортной системы, что будет способствовать экономической интеграции, повышению конкурентоспособности и благосостоянию стран региона".