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В России поисковиками найден медальон Богданова Ивана Андреевича из Токмока

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- Светлана Лаптева
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Установлено имя погибшего защитника Сталинграда, обнаруженного накануне в ходе поисковой экспедиции хабаровских поисковиков в районе хутора Венцы Клетского района Волгоградской области, сообщают российские поисковики.

По их данным, это Богданов Иван Андреевич, 1913 года рождения.

На сайте "ОБД Мемориал" значится такой боец. Помимо этого прилагается запрос о розыске жены солдата - Аграфены Васильевны, проживавшей по адрес город Токмак, улица Слободская 142 а. Запрос был направлен в Центральный архив Министерства обороны в 1953 году. Возможно, остались дети.

Богданов Иван Андреевич

Дата рождения/Возраст __.__.1913

Дата и место призыва 08.08.1941 Кагановичский РВК, Киргизская ССР, Фрунзенская обл., Кагановичский р-н

Воинское звание рядовой

Причина выбытия пропал без вести

Дата выбытия __.__.1942

Выражаем огромную благодарность за работу с обнаруженными документами специалистам лаборатории "Солдатский медальон".

Поисковое движение Кыргызстан "Наша Победа-Биздин Жениш" просит откликнуться всех, кто что-то знает о семье солдата - 0555923603


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URL: https://www.vb.kg/440308
Теги:
Россия, Кыргызстан, поиски
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