В КР работодатели будут выплачивать зарплату только в безналичной форме

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что с 1 октября 2024 года работодатели – юридические лица обязаны выплачивать заработную плату только в безналичной форме.

Данное требование введено Законом от 23 июля 2024 в Трудовой кодекс КР. Исключения возможны в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, введения чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, и в других случаях, предусмотренных Кабинетом Министров КР.

Кабинет Министров КР также вправе разрешить выплату заработной платы наличными для отдельных видов деятельности или в определённых регионах страны.

Кроме того, работодатели обязаны вести реестр наемных работников через "Кабинет налогоплательщика" на сайте cabinet.salyk.kg и своевременно обновлять данные. Данное требование не распространяется на организации, финансируемые из государственного бюджета.

Напомним, за нарушение налоговым агентом требований по ведению реестра наемных работников предусмотрены штрафы: 3000 сомов для физических лиц и 6500 сомов для юридических лиц.