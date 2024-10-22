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В КР работодатели будут выплачивать зарплату только в безналичной форме

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что с 1 октября 2024 года работодатели – юридические лица обязаны выплачивать заработную плату только в безналичной форме.

Данное требование введено Законом от 23 июля 2024 в Трудовой кодекс КР. Исключения возможны в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, введения чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, и в других случаях, предусмотренных Кабинетом Министров КР.

Кабинет Министров КР также вправе разрешить выплату заработной платы наличными для отдельных видов деятельности или в определённых регионах страны.

Кроме того, работодатели обязаны вести реестр наемных работников через "Кабинет налогоплательщика" на сайте cabinet.salyk.kg и своевременно обновлять данные. Данное требование не распространяется на организации, финансируемые из государственного бюджета.

Напомним, за нарушение налоговым агентом требований по ведению реестра наемных работников предусмотрены штрафы: 3000 сомов для физических лиц и 6500 сомов для юридических лиц.


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URL: https://www.vb.kg/440322
Теги:
зарплата, Кыргызстан
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