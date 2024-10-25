Школы-побратимы Памяти отметили день подвига 9-й роты 316-й дивизии

Школы-побратимы Памяти из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана отметили день подвига 9-й роты 316-й стрелковой дивизии. Мероприятие прошло в режиме онлайн, и было организовано Международным проектом "Побратимство Памяти".

Закономерно и символично, что о подвиге бойцов 9-й роты 316-й стрелковой дивизии рассказали представители школы села Осташево Московской области, где и прошел последний бой героев с 18-по 21 октября 1941 года.

Ведущей международной конференции выступила Марина Запорина и это неспроста. Именно она в свое время вместе с семьей погибших бойцов из 9-ой роты и поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" долгие годы пытается увековечить память героев, которые выполнили приказ своего командира, генерал-майора Панфилова ценой своей жизни. Места захоронения многих из них неизвестны, и по существующим законам их имена нельзя внести на плиты братских захоронений. Именно поэтому и было инициировано создание отдельного памятника в самом Осташево. Проект памятника был разработан на кафедре КРСУ, и поддержан волоколамскими депутатами. Место же выделено у реки ряжом с селом, но пока памятника так и не появилось.

"Приглашаем вас почтить память героев, которые в октябре первыми встретили врага на территории современного Волоколамского городского округа, и отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни сдержал продвижение врага, не позволив ему позавтракать в Волоколамске, а поужинать в Москве.

Мы все знаем о подвиге 28 героев-панфиловцев 16 ноября 1941 года, но примером массового героизма было гораздо больше. За месяц до этого бойцы капитана Лысенко и 9-й роты лейтенанта Гарипова в Осташеве должны были держать оборону до тех пор, пока не будут закончены работы по созданию мощного танкового рубежа на линии Спасс-Рюховское. Жестокие бои продолжались 4 дня. Генерал Панфилов назвал подвиг батальона капитана Лысенко и 9-й роты лейтенанта Гарипова первым примером массового героизма, оказавшим большое влияние на последующие бои", - рассказала Марина Запорина.

"Предавать забвению такие истории, значит предать тех самых бойцов из 9-й роты 316-й стрелковой дивизии. К сожалению, поиск родных потомков именно 9-ой роты пока результатов не дали. У многих просто не осталось потомков, и память о них некому защитить. Единственные активные защитники памяти и чести своих дедов - семья Соколовых. Конференции в этой ситуации - призыв вспомнить имена погибших героев, вспомнить их великое стояние за Москву. И еще возможность рассказать о тех Иванах и Садыках нынешнему поколению молодых людей.

Впереди еще множество таких встреч, и было бы здорово, если бы какая-то компания смогла выступить спонсором по оплате подобного рода мероприятий. Однажды спонсором поездки школьников из Кыргызстана в Россию стала Россотрудничество, но школ много, и все очень активные. Не у всех есть возможности посетить свои школы-побратимы, с которыми они столько лет поддерживают отношения. При этом, учителя и школьники очень активны, полны идей, надежд и задумок. Такие ребята должны иметь возможность общаться со своими сверстниками из школ-побратимов, например, в каких-то молодежных лагерях, на общих площадках. Память - она живая, и продолжается в нашем общении и дружбе. А памятник мы обязательно поставим бойцам 9-ой роты", - добавили представители Поискового движения "Наша Победа- Биздин Жениш".