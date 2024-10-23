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Кыргызстанский борец Раззак Бейшекеев стал чемпионом мира

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- Назгуль Абдыразакова
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Член национальной сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Раззак Бейшекеев стал чемпионом мира в весовой категории до 67 кг на соревнованиях в Тиране (Албания). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

На пути к финалу Бейшекеев одержал ряд побед: в 1/16 финала он выиграл у албанца Даниэля Даджани со счетом 10:1, а в 1/8 финала одолел азербайджанского борца Фарида Халилова 4:1. В четвертьфинале кыргызстанский спортсмен не оставил шансов японцу Харуто Ябэ, завершив поединок со счетом 9:0, а в полуфинале победил польского борца Арсланбека Салимова. В финальной схватке за золото Бейшекеев победил грузинского борца Диего Чиквадзе, став чемпионом мира.


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URL: https://www.vb.kg/440329
Теги:
греко-римская борьба, золото, чемпионат мира, Кыргызстан
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