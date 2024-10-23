Сегодня в микрорайоне Восток-5 отключат горячую воду

В целях успешного прохождения осенне-зимнего сезона, 23 октября с 09:00 до 19:00 будет временно отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Восток-5 для проведения ремонтных работ на тепловой сети. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Отключение затронет дома: № 6, 7, 10, 11, 12, 18, 19 в мкр. Восток-5, а также дома по пр. Чуй № 30, 32, 34. Горячая вода также будет временно отключена в Школе Олимпийского резерва им. Р. Санатбаева (мкр. Восток-5, 20/3) и детском саду №59 (мкр. Восток-5, 18/1).

На участке проводится замена изношенных участков тепловой сети, которой более 40 лет, с целью обеспечения надежного теплоснабжения.

МП "Бишкектеплосеть" приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание.