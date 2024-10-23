В Москве подписаны важные соглашения между Кыргызстаном и Россией

Под руководством председателя кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова и председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Москве состоялось совместное заседание, по итогам которого подписано пять двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Среди них:

- Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении от 16 апреля 2002 года;

- Соглашение об информационном взаимодействии между Социальным фондом Кыргызской Республики и Пенсионным фондом Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения;

- Меморандум между Министерством финансов Кыргызской Республики, Национальным банком Кыргызской Республики и Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Министерством транспорта Российской Федерации о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере.