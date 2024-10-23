В Бишкеке появятся 35 новых автобусов, оборудованных кондиционерами

В Бишкек прибудут 35 автобусов из Турции. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель мэра Жамалбек Ырсалиев.

По его словам, новые автобусы закупила мэрия.

Он отметил, что новые автобусы оснащены кондиционерами и механизмами для поднятия лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Новые автобусы выйдут на экспресс маршруты. Например, до аэропорта "Манас"", - добавил чиновник.

Также он заявил, что в настоящее время в столице есть 1 тыс. 376 автобусов, каждый день на линии выходят 1 тыс. 70 автобусов и 108 троллейбусов. "Город закупит еще автобусы, которые выйдут на линии троллейбусов, переданных в регионы", - проинфмировал Ырсалиев.