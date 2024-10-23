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Депутаты дали добро на назначение Медербека Сатыева главой Верховного суда

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Жогорку Кенеш КР дал согласие на назначение Медербека Сатыева председателем Верховного суда.

За его кандидатуру проголосовали 75 депутатов, против - ноль. Всего на заседании ЖК было зарегистрировано 78 депутатов.

Его кандидатуру на должность главы Верховного суда представил постоянный представитель президента и кабинета министров в парламенте Алмасбек Абытов.

Отметим, в 2013 году Медербек Сатыев был судьей Бишкекского городского суда, когда он и второй судья Курманкул Зулушев оправдали депутатов ЖК Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова по делу о попытке насильственного захвата власти. Позже обоих судей уволили.

В 2020 году Сатыев был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента. Летом 2021 года он возглавил отдел взаимодействия с судами и органами прокуратуры администрации президента. В 2022 году был назначен руководителем Судебного департамента. В текущем году стал судьей Верховного суда.


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URL: https://www.vb.kg/440335
Теги:
Верховный суд, назначение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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