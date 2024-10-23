Жогорку Кенеш утвердил изменения в работе пункта пропуска "Каркыра"

На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 23 октября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года, подписанного 19 апреля 2024 года в городе Астане" в третьем чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, инициатор законопроекта – председатель кабинета министров.

Информацию о законопроекте представил председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Улан Примов.

Так, данный протокол предусматривает внесение изменения в Соглашение в части изменения режима работы пункта пропуска "Каркыра-автодорожный" "со светлого времени суток" на "круглосуточный". Изменение режима работы пункта пропуска "Каркыра-автодорожный" обусловлено необходимостью создания благоприятных условий для пересечения кыргызско-казахстанской Государственной границы и развития зимнего туризма в Иссык-Кульской области, в том числе увеличения потока внутренних и иностранных туристов и улучшения инфраструктуры. В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев поднял вопрос о сокращении времени прохождения границы и очередей грузовых автомобилей в связи с изменением режима работы пункта пропуска "Каркыра-автодорожный".

Жогорку Кенеш также рассмотрел и принял законопроект "О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, подписанной 14 мая 1954 года в городе Гааге" в третьем чтении. Присоединение к Протоколу к Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, подписанному 14 мая 1954 года в городе Гааге позволит эффективно использовать на международной арене культурный потенциал Кыргызской Республики, который будет способствовать становлению действенной силы для практических задач внешней политики государства.

Кроме этого, рассмотрен и принят законопроект "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения, подписанного 24 апреля 2024 года в городе Баку" в третьем чтении. Законопроект направлен на исключение двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избежания налогообложения.