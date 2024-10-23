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Глава Минэкономики: Мы уже внедряем мощные реформы

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- Бакыт Басарбек
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История мировых экономик знает примеры невероятных успехов, и Кыргызстан на пороге такого прорыва. Об этом на научно-практической конференции "Основы экономического чуда - 2023: прыжок кыргызского барса" заявил министр экономики КР Данияр Амангелдиев.

"Мы уже внедряем мощные реформы, которые выведут нашу экономику на мировую арену. Наша цель - создать конкурентоспособную, устойчивую и процветающую экономику Кыргызстана. Каждый из нас своим профессионализмом вносит свой вклад в это великое дело. Мы уверены, что поставленные цели будут достигнуты", - сказал глава Минэкономики.


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URL: https://www.vb.kg/440344
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан
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