Глава Минэкономики: Мы уже внедряем мощные реформы

История мировых экономик знает примеры невероятных успехов, и Кыргызстан на пороге такого прорыва. Об этом на научно-практической конференции "Основы экономического чуда - 2023: прыжок кыргызского барса" заявил министр экономики КР Данияр Амангелдиев.

"Мы уже внедряем мощные реформы, которые выведут нашу экономику на мировую арену. Наша цель - создать конкурентоспособную, устойчивую и процветающую экономику Кыргызстана. Каждый из нас своим профессионализмом вносит свой вклад в это великое дело. Мы уверены, что поставленные цели будут достигнуты", - сказал глава Минэкономики.