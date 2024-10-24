Дни венгерского кино стартовали в Бишкеке

Вчера в Бишкеке состоялось открытие ежегодного события - Дни Венгерского Кино 2024. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства. По ее данным, на протяжении четырех лет жители столицы и регионов имеют уникальную возможность ближе познакомиться с культурой, традициями и историей Венгерского народа через его фильмы.

Церемонию открыл чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги. Он подчеркнул, что кинематограф всегда отражает дух страны и народа. "Значение Дней венгерского кино состоит в том, чтобы познакомиться с венгерской душой, мышлением и ценностями", - отметил посол.

Почетным гостем мероприятия стал заместитель Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Асаналиев Маратбек. В мероприятии также приняли участие дипломаты из Посольств Швейцарии, Японии, Украины, Пакистана, студенты и преподаватели бишкекских университетов, а также любители и ценители кинематографа.

Дни кино открылись показом военной драмы "80 гусар" (режиссер: Шандор Шара), основанной на реальных событиях, которая рассказывает о венгерской революции 1848-49 годов и борьбе за свободу через историю гусарского эскадрона капитана Ленкея.

На каждом показе будут разыгрываться памятные подарки от Посольства Венгрии, и гости первого показа уже получили свои подарки. Зрители, посетившие три открытых показа в рамках Дней кино, смогут получить гарантированные призы (количество подарков ограничено).

Сеансы:

Сегодня, 24 октября, четверг, 18:00 часов: Конный лучник (Документальный фильм), 12+, длительность: 1 ч 55 мин, режиссер: Касаш Геза. Фильм о верховой стрельбе из лука, демонстрирующий древние традиции венгров. Показ пройдет в Кинозале Национального Исторического музея Кыргызской Республики.

26 октября, суббота, 14:00 часов: Закрытый показ в Посольстве Венгрии - Лисёнок Вук (Мультипликационный фильм), 6+, длительность: 1 ч 13 мин, режиссер: Аттила Даргаи. История о смелом лисёнке Вуке для самых маленьких зрителей.