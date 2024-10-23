Лидеры стран БРИКС заявили об опасности зависимости от финсистемы США

Создание многополярного мира, пересмотр существующих торговых путей и альтернативы господства отдельных стран над другими. О чем говорили лидеры стран БРИКС на расширенном заседании организации, передает корреспондент VB.KG.

По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, БРИКС стал экономикой, которая стоит более $30 трлн.

"Также между нашими странами был достигнут консенсус по ВТО. Было принято решение делать акцент на малые и средние предприятия. Также была положительно принята наша инициатива по созданию исследовательских центров. Она сыграет важную роль в работе логистики между странами нашей организации". – подчеркнул Моди.

Он особо отметил, "Зеленый кредит" - программу по созданию инфраструктуры во всех странах БРИКС.

"Приглашаем всех партнёров к ней присоединиться", - добавил он.

Премьер Индии сделал акцент на поддержке финансовой консолидации и переходу на нацвалюты в торговых платежах. Он уверен, что это выгодно всем государствам.

"Именно многообразие и многополярность – сила БРИКС", - заключил Моди.

Подобную позицию поддержал и президент Ирана Масуд Пезешкиан. По его мнению, период господства отдельных стран подходит к концу.

"На их основании американцы способствовали разрастанию конфликтов и войн по всему миру. Это мы видим сейчас в Ливане и Палестине. БРИКС – возможность не связывать свою судьбу с политикой Запада. И организация утвердила свою роль в качестве альтернативного пути. Ведь это значительная часть развивающихся стран. Должны быть реализованы усилия по уменьшению влияния доллара. Мы больше не должны платить США. Группа БРИКС должна действовать более серьёзно, чтобы голоса неуслышанных стран были услышаны, и созданы демократии в глобальных финансовых институтах и здоровая конкуренция в организации. Мы не должны зависеть от западных систем расчётов. Это опасно для всех", - заявил глава Ирана.

В целом лидеры стран отметили в своих выступлениях, что история БРИКС – история уважения и равенства между странами.

"Это устойчивое развитие для всех, а не только отдельных, "избранных" государств. Поэтому, необходимо еще больше наращивать сотрудничество между странами БРИКС в промышленности, экономике и иных глобальных проектах. Призываем страны к пересмотру существующей торговой логистики для большей выгоды всех стран", - заявили они.