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Глава кабмина: "Прыжок барса" состоится, и мы сотворим экономическое чудо"

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- Бакыт Басарбек
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Сравнивая экономические достижения азиатских тигров с экономикой Кыргызстана, не все верят, что прыжок барса состоится. Об этом на научно-практической конференции "Основы экономического чуда - 2023: прыжок кыргызского барса" заявил глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

По его словам, обычно пессимисты кажутся самыми мудрыми людьми, которые не попадают в трудное положение.

"Но нам не нужны такие мудрецы, нам необходимо действовать. Иначе и мудрые, и глупые все вместе попадем в еще трудное положение. Необходимо шагать в ногу со временем. Еще 3 года назад многие люди в нашей стране не верили в наши планы. Но мы смогли добиться резкого улучшения в экономическом и социальной развитии. Результаты наших реформ уже видны. За последние три года рост ВВП превысил 7%, а бюджет страны увеличился вдвое, достигнув в 2023 году 577,2 млрд сомов. Прогнозируется, что к концу 2024 года этот показатель превысит 650 млрд сомов", - сказал он.

Председатель кабинета министров подчеркнул, что итоги социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2024 года показывают стабильный рост ВВП на уровне 108,4%.

"Без учета предприятия "Кумтор" этот показатель составляет 109,7%. Наблюдается положительная динамика во всех секторах экономики: в строительстве – 37%, в сфере услуг – 7%, в промышленности – 4,3%, в сельском хозяйстве – 6,7%.

За январь-август 2024 года общий объем внешней торговли составил 11 млрд долл. США, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольший рост торговли в 2023 году наблюдался в торговле услугами с государствами за пределами СНГ – рост составил 2,6 раза, что эквивалентно 2,3 млрд долл. США. Со странами СНГ оборот увеличился в 1,5 раза, составив около 3 млрд долл. США. Доля экспорта услуг в 2023 году в целом достигла 47,1 % от всего объема внешней торговли, что составляет 2,5 млрд долл. США и по сравнению с прошлым с 2022 годом демонстрирует рост на 84,4 %, это свидетельствует о том, что наши услуги становятся все более востребованными на глобальном уровне торговли. Объем экспорта услуг со странами вне СНГ составил более 1 млрд долл. США, что по сравнению с 2022 годом вырос в 4 раза", - отметил глава кабмина.

"Мы видим, как Кыргызстан из маленького звена на мировой карте превращается в важный транспортный узел, связывающий страны и континенты. Так, показатели по транспортным услугам увеличились в 5,6 раза. В 2023 году Кыргызская Республика осуществляла внешнюю торговлю услугами со 121 страной мира. При этом, в значительных объемах услуги предоставлялись хозяйствующим субъектам 45 стран. Эти данные свидетельствуют о том, что услуги, предоставляемые Кыргызстаном, начинают получать признание и подтверждают, что наши компетенции и предложения обретают более конкретные и привлекательные очертания. Несомненно, что данные факторы отражают рост доверия к нашей экономике и качеству предоставляемых услуг.

Также, по предварительным данным, общий объем доходов государственного бюджета за январь-сентябрь 2024 года составил 334 млрд сомов, или 113,2% от установленного планового задания. По сравнению с прошлым годом общие доходы бюджета выросли на 17,2% или на 49 млрд сомов. Началась реализация проекта строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Общая протяженность новой железной дороги составит 311,75 км, и выбрана трасса по маршруту "Торугарт – Арпа – Кош-Дөбө – Макмал – Джалал-Абад". Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,7 млрд долл. Кроме того, в рамках строительства железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече в 2024 году планируется завершить работы на еще 15 км пути.

3 года назад эти изменения многие рассматривали бы как фантастику, фантазией какого-то оптимиста, романтика. Кстати, многие годы ко мне относились именно таким образом, что, мол, это сказки Акылбека Жапарова. Сейчас это действительность. Иными словами, наши дела в течение последних трех лет, которые были равны по значению предыдущим 30 годам, являются основой для оптимизма, для утверждения, что "прыжок барса" состоится и мы сотворим экономическое чудо. Благодаря дальновидной политике президента страны Садыра Нургожоевича, жесткой позиции по отношению к коррупционерам Камчыбека Кыдыршаевича и хорошей работе команды профессионалов мы смогли добиться такого результата. Путь к процветанию не бывает легким, но каждый наш шаг укрепляет фундамент сильного и независимого Кыргызстана", - добавил Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/440351
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, экономика
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