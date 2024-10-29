В целях увеличения рыбных запасов было оплодотворено 21 тысяч штук рыбы

По воспроизводству рыбных запасов в рыбохозяйственных водоемах Кыргызской Республики на 2024-2025 годы Департаментом рыбопромышленного комплекса при Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в инкубационном цехе Тонского рыборазводного завода начаты мероприятия по мониторингу инкубации оплодотворённой икры "форели -гегаркуни" в количестве 21 тысяч штук. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также были заложены в инкубационные аппараты для дальнейшего получения жизнестойкой молоди.