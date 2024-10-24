За 9 месяцев зафиксировано 7 нарушений подкарантинной продукции из КР

В течение 9 месяцев 2024 года поступили 7 уведомлений о нарушениях карантинных фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Кыргызской Республики, в том числе:

- из Республики Азербайджан об обнаружении карантинного вредного организма – повилики (Cuscuta sp.) в семенах люцерны;

- от Республики Казахстан о выявлении карантинного вредного организма - азиатская ягодная дрозофила (Drosophila suzukii) в партиях свежей черешни;

- пять уведомлений от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, где указывается об обнаружении восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) и калифорнийской щитовки (Quadraspidiotus pernisiosus) при ввозе на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции (яблоки, абрикосы, персики) из Кыргызской Республики.

По направленным нотификациям:

В Исламскую Республику Иран направлены 2 нотификации о нарушениях карантинных фитосанитарных требований Кыргызской Республики, в частности были выявлены карантинные вредные организмы тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona) в партии киви и червец Комстока (Pseudococcus comstocki) в партии граната.

Нотификация или уведомление – это официальное уведомление уполномоченным органом в области карантина растений импортирующей стороны о серьезных случаях несоответствия партии товаров, груза фитосанитарным требованиям страны-импортера, в том числе об обнаружении карантинных вредных организмов, неправильно оформленных фитосанитарных сертификатах, отсутствии маркировки.