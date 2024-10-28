В Челябинске презентовали инвестиционные возможности Кыргызстана

Генеральный консул Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге Максат Тентимишов встретился с главой Комитета банков Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, управляющим Екатеринбургского офиса ПАО "Челиндбанка" Эдуардом Просвирниным.

В ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в банковской сфере.

Генеральный консул отметил важность сотрудничества в условиях глобальных экономических вызовов, подчеркнув, что совместные усилия могут способствовать укреплению финансовых систем обеих стран. В этой связи он предложил рассмотреть возможность открытия филиала уральских банков в Кыргызстане.

В ходе беседы стороны договорились о совместном проведении в г. Челябинск презентации инвестиционных возможностей Кыргызстана на платформе банка.

Эдуард Просвирнин сообщил о заинтересованности в развитии всестороннего сотрудничества с Кыргызстаном в банковской и бизнес сферах в целом.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие между Генеральным консульством Кыргызской Республики и Комитетом банков Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области по реализации обозначенных вопросов.