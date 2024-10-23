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В Анкаре произошел теракт: 3 погибших и 14 раненых

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В Анкаре в здании Турецких аэрокосмических предприятий (TUSAS) в среду произошел теракт - об этом сообщил в сети X министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По данным МВД Турции, в результате нападения на TUSAS, совершенного в 16:00 по местному времени, погибли три человека и 14 получили ранения, сообщает СМИ.

Вопрос о том, кто совершил теракт в помещении Турецких аэрокосмических предприятий (TUSAS), остается открытым. МВД Турции сообщает, что операция все еще продолжается и ответственность за теракт на себя никто не взял. Согласно информации телеканала Habertürk, в здании могли быть заложники, однако детали не уточняются. Частный телеканал NTV также сообщил о выстрелах после взрыва, произошедшего около 16:00 по местному времени (13:00 GMT).

Агентство France-Presse сообщает со ссылкой на турецкие СМИ, что атаку мог совершить террорист-смертник, который, согласно телеканалу NTV, "вошел на территорию TUSAS и совершил самоподрыв". В социальных сетях были опубликованы видео, на которых виден густой белый дым, поднимающийся перед входом на объект. По данным телекомпании Sabah, один из нападавших был запечатлен на камерах наблюдения - это молодой человек в черной одежде с рюкзаком и, предположительно, с автоматом.

Теракт произошел в момент, когда в Стамбуле проходит важная выставка в сфере оборонной и аэрокосмической промышленности, на которую прибыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В понедельник сообщалось, что глава МИД Украины обсуждал в Анкаре украинский "план победы" на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Турецкие аэрокосмические предприятия (Turkish Aerospace Industries - TUSAS) - это одна из ведущих компаний в Турции, занимающаяся разработкой и производством оборонных и аэрокосмических технологий, включая самолеты, вертолеты и дроны. Оборонный сектор, в который входит это предприятие-поставщик дронов Bayraktar для Украины, составил около 80% доходов Турции от экспорта. В 2023 году оборонный сектор принес стране 10,2 миллиарда долларов.

AFP напоминает, что за первые восемь месяцев 2024 года экспортные доходы в области обороны составили 3,7 миллиарда долларов, что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, как сообщил председатель Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн.

В настоящий момент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в России, где в Казани проходит саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская Республика), и должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце дня.

Предыдущий теракт в Турции произошел в январе 2024 года в храме в Стамбуле, в результате которого один человек погиб. Тогда ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство". До этого, в октябре 2023 года, Курдская рабочая партия (PKK), ведущая вооруженную борьбу против правительства, совершила нападение на полицейский участок в Анкаре, в результате которого погибли два нападавших, а два полицейских получили ранения.


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URL: https://www.vb.kg/440369
Теги:
Турция, теракт
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