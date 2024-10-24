Дни культуры Кыргызстана пройдут в Беларуси с 24 по 28 октября 2024

Дни культуры Кыргызстана пройдут в Беларуси с 24 по 28 октября, сообщает инфорагенство БЕЛТА .

Как рассказали в ведомстве, делегацию возглавит заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова.

Выставка работ Союза художников Кыргызстана будет открыта 24 октября в 11.00 Национальном художественном музее. На ней будут представлены 30 работ кыргызских художников.

В кинотеатре "Победа" в 16.00 откроются Дни кыргызского кино и будет организована выставка из 30 постеров к кинолентам. В ходе Дней культуры представят 5 фильмов: "Рай под ногами матерей", "Эсимде", "Дарак ыры", "Белек", "Акыркы кеч".

25 октября в 11.00 в Национальной библиотеке Беларуси пройдет круглый стол на тему "Роль культуры и науки в укреплении межгосударственных отношений Кыргызской Республики и Республики Беларусь" с участием министров культуры Беларуси и Кыргызстана.

Вечером в 19.00 в Бобруйском театре драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича состоится концерт с участием мастеров искусств Кыргызстана.

Гала-концерт мастеров искусств пройдет 26 октября на сцене Белгосфилармонии. В нем примут участие два кыргызских коллектива: этно-фольклорный ансамбль "Камбаркан" имени Исабаева и государственный ансамбль танца "Ак-Марал" имени Тугелова.