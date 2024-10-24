Кыргызстанцев среди жертв и раненых в Анкаре нет - МИД КР

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что посольство Кыргызской Республики в Турции запросило информацию по факту взрыва и перестрелки на территории аэрокосмической компании в Анкаре. По данным, полученным от компетентных органов Турции и МЧС, среди погибших и пострадавших граждан Кыргызской Республики нет.

Напомним, что в среду в столице Турции Анкаре был совершен теракт. По предварительной информации, трое вооруженных людей с автоматами и бомбами напали на головной офис аэрокосмической корпорации Tusaş, занимающейся производством военных самолетов и модернизацией истребителей F-16. В результате нападения есть жертвы и пострадавшие.