Погода
$ 85.54 - 85.89
€ 92.02 - 93.02

В Бишкеке ужесточается контроль за складированием мусора

291  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек вновь напоминает о недопустимости складирования мусора в неустановленных местах. Это касается бытовых, промышленных и медицинских отходов, сбор которых осуществляется только в специально отведенных для этого местах.

По данным столичной мэрии, недавно инспекция выявила ряд нарушителей правил благоустройства. В их числе:

физическое лицо Б.Ж.А., которое складировало строительный мусор по адресу: ул. Калкагар, 52. На месте также были обнаружены нарушения санитарных норм;

ИП А.Б.А., разместивший коробки в неустановленном месте по ул. Киевская, 67;

ОсОО "Милена", получившее штрафы за антисанитарию и складирование отходов по адресу: ул. Киевская, 107.

В отношении всех нарушителей будут составлены протоколы на месте по частям 1 и 2 статьи 115 Кодекса КР о правонарушениях.

Как отмечает муниципалитет, все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленные правила благоустройства города Бишкек!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440378
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  