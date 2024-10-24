В Бишкеке ужесточается контроль за складированием мусора

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек вновь напоминает о недопустимости складирования мусора в неустановленных местах. Это касается бытовых, промышленных и медицинских отходов, сбор которых осуществляется только в специально отведенных для этого местах.

По данным столичной мэрии, недавно инспекция выявила ряд нарушителей правил благоустройства. В их числе:

физическое лицо Б.Ж.А., которое складировало строительный мусор по адресу: ул. Калкагар, 52. На месте также были обнаружены нарушения санитарных норм;

ИП А.Б.А., разместивший коробки в неустановленном месте по ул. Киевская, 67;

ОсОО "Милена", получившее штрафы за антисанитарию и складирование отходов по адресу: ул. Киевская, 107.

В отношении всех нарушителей будут составлены протоколы на месте по частям 1 и 2 статьи 115 Кодекса КР о правонарушениях.

Как отмечает муниципалитет, все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленные правила благоустройства города Бишкек!