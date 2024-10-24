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Западный автовокзал в Бишкеке прекращает работу

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Сегодня, 24 октября в городе Бишкек запустили новый муниципальный автобусный маршрут №13. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, автобус будет курсировать от муниципального предприятия "Бишкекский автвокзал" по адресу: Алма-Атинская, 1/1 до Западного автовокзала. Стоимость проезда при безналичной оплате – 17 сомов.

Отметим, 23 октября 2024 года, Западный автовокзал, в том числе мини-автовокзал "Акжол", полностью прекратили свою работу и проводятся работы по переносу.

Все маршруты, ранее обслуживаемые Западным автовокзалом и мини-автовокзалом "Акжол", отправляются с нового автовокзала МП "Бишкекский автовокзал".


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URL: https://www.vb.kg/440382
Теги:
Бишкек, общественный транспорт, автобусы
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