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Кыргызстан и Таджикистан намерены обновить культурные соглашения

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В Душанбе состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с министром культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего культурного сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий для стимуляции отношений.

Также была отмечена необходимость анализа действующих соглашений в культурной сфере с последующим обновлением или дополнением, что является основой для дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия между посольством Кыргызстана и Министерством культуры Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/440389
Теги:
посольство, Таджикистан, сотрудничество, культура, Кыргызстан
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