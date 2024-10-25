Кыргызстан и Таджикистан намерены обновить культурные соглашения

В Душанбе состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана Эрлана Абдылдаева с министром культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего культурного сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий для стимуляции отношений.

Также была отмечена необходимость анализа действующих соглашений в культурной сфере с последующим обновлением или дополнением, что является основой для дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны договорились о продолжении взаимодействия между посольством Кыргызстана и Министерством культуры Таджикистана.