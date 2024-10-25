Погода
$ 85.76 - 86.19
€ 92.02 - 93.02

ГНС провела обучение более 500 сотрудников органов МСУ по налогам

49  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба совместно с другими государственными органами провела обучающие мероприятия для сотрудников органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в обучении приняли участие более 500 работников МСУ Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В ходе мероприятий специалисты ГНС подробно разъяснили вопросы налогового администрирования, уделив особое внимание налоговой политике и её влиянию на развитие регионов.

Представители других государственных органов рассказали о внедрении новых стандартов управления в МСУ, привлечении инвестиций, администрировании водными ресурсами и современных методах ведения сельского хозяйства.

Участники смогли задать вопросы по интересующим темам и получить исчерпывающие ответы с необходимыми разъяснениями.

Обучения проводятся в рамках административно-территориальной реформы в Кыргызстане и направлено на повышение профессионализма сотрудников МСУ, улучшение взаимодействия с населением, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в их работе.

Подобные мероприятия способствуют развитию профессиональных навыков, укрепляют доверие к власти и создают условия для формирования устойчивых и эффективных местных сообществ.

Также планируется провести аналогичные мероприятия в других регионах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440393
Теги:
ГНС, МСУ, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  