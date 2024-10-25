ГНС провела обучение более 500 сотрудников органов МСУ по налогам

Государственная налоговая служба совместно с другими государственными органами провела обучающие мероприятия для сотрудников органов местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в обучении приняли участие более 500 работников МСУ Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В ходе мероприятий специалисты ГНС подробно разъяснили вопросы налогового администрирования, уделив особое внимание налоговой политике и её влиянию на развитие регионов.

Представители других государственных органов рассказали о внедрении новых стандартов управления в МСУ, привлечении инвестиций, администрировании водными ресурсами и современных методах ведения сельского хозяйства.

Участники смогли задать вопросы по интересующим темам и получить исчерпывающие ответы с необходимыми разъяснениями.

Обучения проводятся в рамках административно-территориальной реформы в Кыргызстане и направлено на повышение профессионализма сотрудников МСУ, улучшение взаимодействия с населением, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в их работе.

Подобные мероприятия способствуют развитию профессиональных навыков, укрепляют доверие к власти и создают условия для формирования устойчивых и эффективных местных сообществ.

Также планируется провести аналогичные мероприятия в других регионах страны.