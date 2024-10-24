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С 25 октября кыргызстанцы смогут получать консульские услуги в Калининграде

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Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о запуске пилотного проекта по предоставлению консульских услуг гражданам страны в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, с 25 октября услуги будут доступны через сервисный центр ООО "ВиЭф Сервисес", расположенный по адресу: ул. 1812, 126.

В рамках проекта граждане смогут оформлять и получать ID-карты, паспорта, водительские удостоверения при окончании срока действия, порче или утере; свидетельства на возвращение в Кыргызскую Республику; а также запрашивать справки социально-правового характера, включая документы о брачной правоспособности, об отсутствии судимости и подтверждении подлинности водительского удостоверения.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в разделе "Консульские вопросы".

Прием документов в сервисном центре будет осуществляться по предварительной записи по телефону: +7 (921) 329 00 68 (с 09:00 до 17:00 по московскому времени в будние дни) и +7 (499) 648 91 53 (колл-центр), а также без записи. Услуга подачи документов является платной.

На сегодняшний день получить консульские услуги можно также в:

- Москве, Каширское шоссе, дом 3, корп. 2, стр. 9, Бизнес-центр "Сириус Парк";

- Краснодаре, ул. Академика Павлова, 64;

- Самаре, ул. Мичурина, 78, офис 2.

Министерство также обращает внимание граждан на то, что консульские услуги будут продолжать предоставляться в обычном режиме через дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики в Российской Федерации. Сервисные центры призваны облегчить процесс получения консульских услуг за рубежом.

Пилотный проект реализуется согласно Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики №62 от 16 февраля 2024 года и направлен на улучшение доступа граждан к государственным (консульским) услугам.


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URL: https://www.vb.kg/440400
Теги:
МИД, Россия, Кыргызстан
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