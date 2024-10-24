Поляки подкупают кыргызских ученых для создания фейков?

Сегодня Польша претендует на место нового гегемона в Восточной Европе. Для этого создаются свежие НКО и включаются в работу старые господразделения, такие, как Центр Мерошевского, находящийся в ведении Министерства культуры и национального наследия Республики Польша. Промывать мозги начинают с ученых, втягивая в свои политические интриги Кыргызстан, пишет издание AsiaToday.

Раньше миссия Центра Мерошевского ограничивалась влиянием на страны Восточной Европы. Поляки выдавали украинцам, белорусам, грузинам и молдаванам гранты и стипендии на то, чтобы те помогали им "восстанавливать региональную гегемонию", "строить зрелые демократии", "приближаться к евроатлантическим структурам и углублению связей с Польшей" – как написано на официальном сайте Центра.

"Сейчас границы польской экспансии расширились до Центральной Азии. В июне Центр Мерошевского устроил в Варшаве большую конференцию с учеными из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и Узбекистана, которых проспонсировали, чтобы те получше нагнетали ужасы на советское прошлое. Свой круглый стол они так и назвали "Центральная Азия: место депортации, страданий и надежд". На что же надеется, к примеру, профессор из Казахстана Зиябек Кабульдинов, который выступил с докладом о послевоенных депортациях? Или о чем страдает его соотечественница Манара Калымбекова, пугающая современников страшными сказками о спецпоселениях в Казахстане в послевоенные годы? На проплаченном поляками псевдонаучном шабаше не забыли и про депортацию узбеков, доктор философии из Самарканда Акимал Якубов зачитал на эту тему доклад", - отмечают авторы статьи.

И, как это обычно бывает, громче всех кричат переехавшие. Музеевед Асель Рашидова, которая родилась в Оше, но сейчас учится в магистратуре Университета Глазго (Великобритания) выступала с докладом о депортациях XX века в современном Кыргызстане в экстремистском ключе. На родине молодая исследовательница связана с радикальным движением Үркүн, которое смакуя трагедию 1916 года и перевирая факты, разжигает новую межнациональную рознь, говорится в публикации.

"Асель Рашидова пропагандирует Үркүн в сотрудничестве с исследовательской платформой "Эсимде", которая тоже проводит в Бишкеке неолиберальные конференции, и нитка их финансирования тянется из Польши. 11 октября на уже 4 по счету Международной конференции "Посткоммунистическая Центральная Азия: пространство для осмысления" в одной компании с Асель Рашидовой собрались "деколонизаторы" со всего постсоветского пространства.

Центр Мерошевского, который сейчас протягивает ручонки к разжиганию новых конфликтов в Кыргызстане, пишет о себе, что он активно борется с дезинформацией. Но это кривое зеркало. Деизнформацию он сам производит, спонсируя новоиспеченных европейцев, переехавших к ним учиться из Центральной Азии", - подчеркивают авторы статьи.