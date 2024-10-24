Погода
$ 85.54 - 85.89
€ 92.02 - 93.02

Поляки подкупают кыргызских ученых для создания фейков?

399  0
- Анвар Ажиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня Польша претендует на место нового гегемона в Восточной Европе. Для этого создаются свежие НКО и включаются в работу старые господразделения, такие, как Центр Мерошевского, находящийся в ведении Министерства культуры и национального наследия Республики Польша. Промывать мозги начинают с ученых, втягивая в свои политические интриги Кыргызстан, пишет издание AsiaToday.

Раньше миссия Центра Мерошевского ограничивалась влиянием на страны Восточной Европы. Поляки выдавали украинцам, белорусам, грузинам и молдаванам гранты и стипендии на то, чтобы те помогали им "восстанавливать региональную гегемонию", "строить зрелые демократии", "приближаться к евроатлантическим структурам и углублению связей с Польшей" – как написано на официальном сайте Центра.

"Сейчас границы польской экспансии расширились до Центральной Азии. В июне Центр Мерошевского устроил в Варшаве большую конференцию с учеными из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и Узбекистана, которых проспонсировали, чтобы те получше нагнетали ужасы на советское прошлое. Свой круглый стол они так и назвали "Центральная Азия: место депортации, страданий и надежд". На что же надеется, к примеру, профессор из Казахстана Зиябек Кабульдинов, который выступил с докладом о послевоенных депортациях? Или о чем страдает его соотечественница Манара Калымбекова, пугающая современников страшными сказками о спецпоселениях в Казахстане в послевоенные годы? На проплаченном поляками псевдонаучном шабаше не забыли и про депортацию узбеков, доктор философии из Самарканда Акимал Якубов зачитал на эту тему доклад", - отмечают авторы статьи.

И, как это обычно бывает, громче всех кричат переехавшие. Музеевед Асель Рашидова, которая родилась в Оше, но сейчас учится в магистратуре Университета Глазго (Великобритания) выступала с докладом о депортациях XX века в современном Кыргызстане в экстремистском ключе. На родине молодая исследовательница связана с радикальным движением Үркүн, которое смакуя трагедию 1916 года и перевирая факты, разжигает новую межнациональную рознь, говорится в публикации.

"Асель Рашидова пропагандирует Үркүн в сотрудничестве с исследовательской платформой "Эсимде", которая тоже проводит в Бишкеке неолиберальные конференции, и нитка их финансирования тянется из Польши. 11 октября на уже 4 по счету Международной конференции "Посткоммунистическая Центральная Азия: пространство для осмысления" в одной компании с Асель Рашидовой собрались "деколонизаторы" со всего постсоветского пространства.

Центр Мерошевского, который сейчас протягивает ручонки к разжиганию новых конфликтов в Кыргызстане, пишет о себе, что он активно борется с дезинформацией. Но это кривое зеркало. Деизнформацию он сам производит, спонсируя новоиспеченных европейцев, переехавших к ним учиться из Центральной Азии", - подчеркивают авторы статьи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440401
Теги:
межэтнический конфликт, НПО, Польша, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  