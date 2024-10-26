Амангельдиев: В 2025 году планируется закупка сельхозтехники на ¥952 млн

Минсельхозу Кыргызстана выделили 1 млрд сомов в этом году и 952 млн юаней на закупку сельхозтехники. Об этом сегодня, 24 октября рассказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев в эфире радио.

По словам министра, эти средства направляются для очистки каналов, для выдачи льготных кредитов фермерам и для закупки спецтехники.

"Как вы знаете, Министерству сельского хозяйства направляются значительные средства. В этом году было выделено 1 млрд сомов, а в 2025 году планируется закупка сельхозтехники на 952 млн юаней (11,4 млрд сомов по текущему курсу НБКР). Как вы знаете, недавно КНР выделила грант, и президент Садыр Жапаров предложил направить все 952 млн юаней Министерству сельского хозяйства, чтобы решить проблемы министерства", – пояснил он.

Амангельдиев добавил, что Министерство экономики работало над этими проектами в течение 2 лет и результаты этих работ мы сможем увидеть уже в следующем году.