Погода
$ 85.69 - 86.16
€ 92.15 - 93.07

Амангельдиев: В 2025 году планируется закупка сельхозтехники на ¥952 млн

307  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Минсельхозу Кыргызстана выделили 1 млрд сомов в этом году и 952 млн юаней на закупку сельхозтехники. Об этом сегодня, 24 октября рассказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев в эфире радио.

По словам министра, эти средства направляются для очистки каналов, для выдачи льготных кредитов фермерам и для закупки спецтехники.

"Как вы знаете, Министерству сельского хозяйства направляются значительные средства. В этом году было выделено 1 млрд сомов, а в 2025 году планируется закупка сельхозтехники на 952 млн юаней (11,4 млрд сомов по текущему курсу НБКР). Как вы знаете, недавно КНР выделила грант, и президент Садыр Жапаров предложил направить все 952 млн юаней Министерству сельского хозяйства, чтобы решить проблемы министерства", – пояснил он.

Амангельдиев добавил, что Министерство экономики работало над этими проектами в течение 2 лет и результаты этих работ мы сможем увидеть уже в следующем году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440406
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  