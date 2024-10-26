Кыргызстан и Южная Корея обсудили совместные образовательные инициативы

Министр образования и науки Догдуркүл Кендирбаева на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Кыргызской Республике Ким Квангджэ обсудила перспективы сотрудничества, развития академических связей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи особое внимание было уделено теме интеграции вузов для студенческих и академических обменов, организации стажировок, повышения квалификации преподавателей.

Посол выразил готовность оказать содействие реализации совместных проектов.

Участники встречи подтвердили намерение углублять сотрудничество в сфере образования, направленного на улучшение качества обучения.