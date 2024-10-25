Спикер ЖК Шакиев: Мы напишем новый гимн

Мы напишем новый гимн. Об этом на торжественном мероприятии, посвященного празднованию 65-летия Торгово-промышленной палаты КР заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев.

По его словам, от нашего гимна птицы разлетаются

"Мы уже получили и прошли путь свободы. Теперь Кыргызстан развивающаяся страна с большим будущим. Сейчас страна поднялась на ноги и встала на путь развития. Поэтому мы должны изменить текст. Я как-то слышал, что когда один из экс-президентов поехал за границу, и когда прозвучал наш гимн, птицы, которые сидели на деревьях, разлетелись. Мы перепишем гимн, чтобы его можно было легко петь с 5 лет до 95 лет", - сказал Шакиев.