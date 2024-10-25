Ярмарка сельхозпродукции пройдет в Бишкеке 26-27 октября

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР совместно с мэрией города Бишкек с 26-27 октября 2024 года организует ярмарку социально значимых продуктов питания и товаров широкого потребления.

Цель ярмарки – поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей, реализация сельхозпродукции жителям города по оптовым ценам.

Приглашаем на ярмарку частных предпринимателей, желающих реализовать произведенную сельскохозяйственную продукцию. Также Министерство создаст условия для реализации продукции всех фермеров Кыргызстана.

Ярмарка пройдет в городе Бишкек возле железнодорожного вокзала. По вопросам можно обратиться к сотруднику Министерства: 0702 702 000.