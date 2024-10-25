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Пресс-секретарь президента прокомментировал слова Шакиева на счет гимна

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- Бакыт Басарбек
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Нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения государственного гимна. Об этом на своей странице в соцсети заявил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"На сегодняшнем мероприятии в парламенте Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил: "Когда мы принимали гимн, это было время выхода из Советского Союза. Сейчас мы уже самостоятельное государство, которое уверенно движется на пути к развитию. Поэтому мы должны изменить гимн. Это должен быть гимн, который сможет петь весь кыргызский народ", – но это заявление стоит воспринимать лишь как личное мнение спикера парламента.

Тем не менее, это мнение уже вызвало оживленное обсуждение в обществе и социальных сетях.

Если инициатива по изменению государственного гимна будет выдвинута, то обязательно должен быть объявлен открытый конкурс на текст и музыку гимна, в котором смогут принять участие поэты, писатели, композиторы, философы, а также все, кто уверен в своем таланте и хочет создать гимн, способный получить широкую поддержку населения.

На это потребуется немало времени, поэтому нет причин будоражить общественность из-за возможного изменения гимна.

Если большинство народа не поддержит изменение, то необходимости в этом и вовсе не будет".


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URL: https://www.vb.kg/440413
Теги:
президент, Кыргызстан, Гимн
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